Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sosyal medya hesabından yaptığı "Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" paylaşım kısa sürede gündem olmuştu. İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum istikametinde araç kullanırken yağıştan dolayı kayganlaşan yol nedeniyle trafik kazası geçirmişti. Tatlıses'in kazadan sonra kurtarma anında çarşaf gerilerek görüntü alınması engellenmeye çalışılmıştı. Ünlü sanatçının geçirdiği trafik kazasında yanında yeni sevgilisinin olduğu için görüntü verilmediği iddia edildi. Peki, İbrahim Tatlıses'in sevgilisi kim? İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Berka Gül mü? Detaylar haberimizde...

İBRAHİM TATLISES'İN SEVGİLİSİ KİM?

İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisinden bir süre önce ayrılık kararı almış ve bu ayrılığını büyüye bağlamıştı. Tatlıses'in son olarak yaptığı paylaşım ile tekrardan gündem olmuştu. İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şarkıcının araba kazası geçirdikten sonra kurtarma anında çarşaf gerilerek görüntü alınmasını engellenme nedenini yanında sevgilisi olduğu için yapıldığı iddia edildi.

İBRAHİM TATLISES'İN SEVGİLİSİ BERKA GÜL MÜ?

İbrahim Tatlıses bu sefer kendisinden 49 yaş küçük 21 yaşındaki Berka Gül ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkiliden henüz resmi bir açıklama gelmedi.