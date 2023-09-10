İbrahim Tatlıses'in milyon dolarlık arsasına Katarlılar talip

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eskiden şirket merkezi ve Tatlıses Kebap olarak hizmet verdiği arsasına Katarlıların ilgi gösterdiği iddia edildi.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eskiden şirket merkezi ve Tatlıses Kebap olarak hizmet verdiği milyon dolarlık arsasına Katarlıların talip olduğu iddia edildi.

Son dönemde mal varlığıyla çok konuşulan Tatlıses, yıkılan binasının arsasına Arap yatırımcılar devreye girdi .

İstanbul'un en değerli arsaları arasında yer alan yer için ünlü sanatçı daha önce kendisinin rezidans yapma projesinin olduğu artan inşaat maliyetleri yüzünden bu projeden vazgeçtiği öğrenildi.