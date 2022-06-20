İbrahim Tatlıses'in ilk eşi kim? Adalet Sara kim?

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Adalet Sara ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile birbirine girdi. Oğlu ve eski eşinin Babalar Günü paylaşımı sonrası öfkeden deliye dönen İbrahim Tatlıses, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programına telefonla bağlanarak öfke kustu. Peki, İbrahim Tatlıses'in ilk eşi kim? Adalet Kara kim?

İBRAHİM TATLISES'İN İLK EŞİ KİM?

Adalet Sara, İbrahim Tatlıses'in ilk eşidir.

Şanlıurfa'da yaşamaktadır.

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