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İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?

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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir ve sağlık durumu nasıl olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. İbrahim Tatlıses, dün akşam Harbiye'de konser verdi. Sevenleriyle bir araya gelen Tatlıses, geçireceği ameliyattan bahsederken duygusal anlar yaşadı. Peki, İbrahim Tatlıses ne ameliyatı olacak?

Uzun yıllardır uğradığı silahlı saldırıdan dolayı zor günler geçiren İbrahim Tatlıses bir kez daha ameliyat olacağını sevenleri ile paylaştı. İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? sorularını gündeme getirdi. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM TATLISES NE AMELİYATI OLACAK?

İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla gündemdeyken dün akşamki konserinde kalp kapakçığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. Sahnedeki konuşmasında, duygusal anlar yaşayan Tatlıses, sevenlerinden helallik istedi.

İBRAHİM TATLISES'İN HASTALIĞI NEDİR?

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, konserinde sevilen şarkılarını söyleyen Tatlıses, bir ara sağlık durumuyla ilgili konuştu. Sevenlerinden dua isteyen Tatlıses "Yarın ameliyat olacağım. Hocam kalp kapakçığımı değiştirecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Allah benimle beraber" dedi. Hayranlarının alkışlayarak ismini söylemesiyle duygulanan Tatlıses, gözyaşlarına hakim olamadı.

İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?

İBRAHİM TATLISES VE KIZI ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde nikahında şahitlik yaptığı kızını Instagram'dan takipten çıkartarak birlikte yer aldıkları kareleri de sildi. Tatlıses'in bu hamlesinden sonra Dilan Çıtak Tatlıses'ten de kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Instagram hesabından isim vermeden hedef gösteren genç şarkıcı "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım!" dedi. Tatlıses dikkat çeken paylaşımın ardından sessizliğe gömüldü.

İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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