İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitede yangın çıktı. Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu Folkart Sitesi'nin 8 katlı binasından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Yangın hakkında detaylar araştırılırken İbrahim Tatlises'in evi yandı mı? İzmir Folkart'ta İbrahim Tatlıses'in evi var mı araştırıldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi'nde yangın çıktı. Sitenin alev alev yandığı İzmir'in tüm noktalarından görülürken, bazı vatandaşlar ise canını kurtarmak için balkonlardan atladı. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. Peki, İbrahim Tatlises'in evi yandı mı? İzmir Folkart'ta İbrahim Tatlıses'in evi var mı?

FOLKART YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

Yangında zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Bazı vatandaşların can havliyle balkonlardan aşağıya atladığı öğrenildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Ceyda Bölünmez Çankırı da olay yerine geldi.

İZMİR FOLKART'TA İBRAHİM TATLISES'İN EVİ VAR MI?

İzmir'de 4 bloklu Folkart sitesinde çıkan büyük yangına ilişkin ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, "Folkart da oturan bütün komşularıma geçmiş olsun iki gün önce geliyordum İzmir'e uçaklarda yer yok diye gelemedim.. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" açıklamasında bulundu.