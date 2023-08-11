İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Türkücü İbrahim Tatlıses kiminle evleniyor? İbrahim Tatlıses 6. kez evlilik yolunda mı?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 6. kez evlilik yolunda olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İbrahim Tatlıses 6. kez kiminle evleniyor merak ediliyor. Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla hiç gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses 5 kez nikah masasına oturmuş ve evliliklerinden 5'i kız 2'si erkek çocuk dünyaya gelmiştir. Peki, İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Türkücü İbrahim Tatlıses kiminle evleniyor?

Daha önce 5 kez nikah masasına oturan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geliyor. İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Türkücü İbrahim Tatlıses kiminle evleniyor? soruları gündeme geliyor. İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Türkücü İbrahim Tatlıses kiminle evleniyor? Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM TATLISES EVLENİYOR MU?

Daha önce 5 kez nikah masasına oturan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tek yaşamayı sevmiyorum. Her an sürpriz bir evlilik yapabilirim" dedi.

TÜRKÜCÜ İBRAHİM TATLISES KİMİNLE EVLENİYOR?

Şimdilerde oğlu İdo Tatlıses'in ikiz bebek beklemesiyle 10. kez torun sahibi olmaya hazırlanan 71 yaşındaki İbrahim Tatlıses, X hesabından yaptığı paylaşımlarda 6. kez evlenebileceğinin sinyalini verdi. Yalnızlıktan bunalan sanatçı "Her an sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil. Teklik Allah'a mahsustur, tek yaşamayı sevmiyorum. Etrafım tabi ki kalabalık biraz kafamı dinlemek istiyorum kafamı" ifadelerini kullandı.