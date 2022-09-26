Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, İbrahim Tatlıses'in hayatını araştırmaya başladı. Peki, İbrahim Tatlıses boşandı mı? İbrahim Tatlıses eşi kim? İşte detaylar...

"Hanımla boşandık" deyip kafa karıştıran İbrahim Tatlıses, evliliğe bir kez daha yeşil ışık yaktı

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum istikametinde araç kullanırken yağıştan dolayı kayganlaşan yol nedeniyle trafik kazası geçirmişti. Aynı gün içerisinde ölümden dönen Tatlıses, 12 saat sonra tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp konser vermişti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tekrardan magazin gündeminde yer aldı.Peki, İbrahim Tatlıses boşandı mı? İbrahim Tatlıses eşi kim? Detaylar haberimizde...

İBRAHİM TATLISES BOŞANDI MI?

İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisinden bir süre önce ayrılık kararı almış ve bu ayrılığını büyüye bağlamıştı. Tatlıses'in son olarak yaptığı paylaşım ile tekrardan gündem oldu. İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TATLISES EŞİ KİM?

İbrahim Tatlıses'in eski ilişki Gülçin Karakaya olarak biliniyor. 26 yaşında olan yaklaşık 1,5 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Usta sanatçının, sevgilisi Karakaya'yı, eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırdığı öğrenildi.