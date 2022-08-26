İbrahim Tatlıses ayağı kırıldı mı? İbrahim Tatlıses'in kazadan sonra sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses iyileşti mi?

Geçirdiği trafik kazası sonrası sıkıştığı araçtan çıkarılıp hastahaneye götürülen İbrahim Tatlıses'in ayağında kırıklar varken bilinci yerinde. Muğla'nın Bodrum ilçesinde araç kullanan İbrahim Tatlıses yağıştan dolayı kayganlaşan yol nedeniyle trafik kazası geçirdi. Tedavisi gerçekleştirilen İbrahim Tatlıses dün akşam taburcu edildi ve konsere çıktı. Tekerlekli sandalye ile konsere katılan İbrahim Tatlıses ayağı kırıldı mı? İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? İyileşti mi?

İBRAHİM TATLISES AYAĞI KIRILDI MI?

25 Ağustos 2022 tarihinde Yalıkavak'ta trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu haberi hastahanedeyken gelmişti. Sevenleri ise İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl? Sorularına yanıt arıyor. Ayağında kırıklar tespit edilen İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu için Hastane Başhekimi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Nadir Şener şu sözleri söyledi: "Sayın İbrahim Tatlıses'in genel durumu iyi. Hastanemize getirildiğinde de bilinci açıktı, genel durumu iyiydi. Gerekli tetkikler hızlıca yapıldı. Kafa, göğüs ve batın travması bulunmuyor. Sadece ayak tarak kemiklerinde kırıklar var. Kırıkları için şu anda cerrahi düşünülmüyor. Beyin cerrahisi, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve ortapedi uzmanlarınca muaeyene edilen hastamızın tedavisi devam etmektedir". Ayak kırıkları dışında başka rahatsızlığı bulunmadığı için İbrahim Tatlıses'in sevenlerinin içi rahatladı.Sanat dünyasından bazı sanatçılar İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastahaneye giderek ziyaret etti. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen Tatlıses, akşam olan konserine tekerlekli sandalye ve alçılı ayakları ile çıktı. Kazanın ardından İbrahim Tatlıses şu sözleri söyledi; "Bugün başımızdan bir kaza geçti, Cenabıhak meleklerini gönderdi. Allah bitti demeden bitmiyor"