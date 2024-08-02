İbrahim Tataroğlu kimdir? İbrahim Tataroğlu kaç yaşında, nereli, branşı ne?

İbrahim Tataroğlu 2024 Paris Olimpiyatlarında gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Peki, İbrahim Tataroğlu kimdir? İbrahim Tataroğlu kaç yaşında, nereli, branşı ne?

İBRAHİM TATAROĞLU KİMDİR?

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, artı 100 kilo sıkletinde mücadele eden İbrahim, Avrupa'da 2023'ün en iyi ümit erkek judocusu seçildi.

18 yaşındaki sporcu, geçen yıl gençlerde dünya ikincisi, ümitlerde ise dünya şampiyonu ve Avrupa ikincisi olmuştu.