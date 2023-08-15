Ünlü sunucu İbrahim Selim'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. İbrahim Selim, birçok televizyon programına ev sahipliği yapmış ve komedi dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Peki, İbrahim Selim kimdir, ne iş yapar? İbrahim Selim nasıl ünlü oldu? İbrahim Selim kimleri seslendirdi? İşte detaylar...

Kelime Oyunu yarışmasının yeni sezonunda sunuculuğu İbrahim Selim'in üstleneceği yönünde haberler gündeme geldi. İbrahim Selim'in hayatı araştırılan konular arasında yer aldı. Kullanıcılar tarafından İbrahim Selimdir kimdir, kaç yaşında soruları araştırılmaktadır. Ünlü sunucunun hayatı merak konusu oldu. Peki, İbrahim Selim kimdir, ne iş yapar? İbrahim Selim nasıl ünlü oldu? İbrahim Selim kimleri seslendirdi? Detaylar haberimizde...

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

İbrahim Selim, 1979 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Arhavili ve Laz kökenlidir. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde eğitim gördü; üç yıl sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. 2003/2004 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Gorgon'un Armağanı oyununda rol aldı. Konservatuvar eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Ankara'da yaşadı ve TRT'de yayımlanan dizilerde küçük roller canlandırdı. Ardından İstanbul'a yerleşti ve tiyatro oyunculuğu, seslendirme, reklam ve dizi oyunculuğu yaptı.

Dizi ve sinema oyunculuğu da yapan sanatçının rol aldığı diziler arasında Poyraz Karayel, Güllerin Savaşı, Şahsiyet ve Şubat bulunur. Kusursuzlar, Sis ve Gece, Rüya gibi sinema filmlerinde rol almış; Kusursuzlar filmindeki rolü ile 41. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterilmiştir.

İBRAHİM SELİM NASIL ÜNLÜ OLDU?

DOT Tiyatro'da ilk kez 2016 yılında sahnelenen tek kişilik Bunu Ben de Yaparım adlı oyundaki performansı ile 20. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü aldı. 2017'de Beşiktaş Kültür Merkezi ve ID İletişim'in yapımıyla sahnelenen Tennessee Williams'ın Arzu Tramvayı oyununda Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ile birlikte başrolde yer aldı. Aynı yıl İstanbul'da İş Sanat'ta sahnelenen Fantastik Hikayeler Makinesi adlı çocuk oyununda rol aldı. 2019 yılında sahnelenmeye başlanan, Alice Harikalar Diyarında masalının bir uyarlaması olan Alice Müzikali'nde Kral rolünü üstlendi.

Sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra YouTube programları, podcast yayınları ve talk-show gösterileri ile tanınır. STOLK adlı YouTube programı ile popüler olmuştur.