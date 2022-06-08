İbrahim Selim FOX'a mı geçti? İbrahim Selim Youtube bölümleri bitti mi? - Haberler

Her hafta sürpriz bir konuğun katıldığı programda müzikten, stand-up'a, mizahtan güncel konulara; çeşitli konuların ele alındığı İbrahim Selim ile Bu Gece programının yeni fragmanı yayınlandı. Peki, İbrahim Selim FOX'a mı geçti? İbrahim Selim Youtube bölümleri bitti mi?

İBRAHİM SELİM FOX'A MI GEÇTİ?

İbrahim Selim'in renkli sunumu, birbirinden değerli konukları ve dinamik seyircisiyle ilgi odağı olan "İbrahim Selim ile Bu Gece" yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

FOX ekranlarında yayınlanan fragman sosyal medya gündem olurken program hakkında henüz detaylar paylaşılmadı.

Haberler.com - Gündem