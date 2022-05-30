İbrahim Selim bu hafta neden yayınlanmadı? - Haberler

Hasan Can Kaya'nın konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programı iptal edildi. Programın yapım ekibi, Selim'in Kaya'nın format dışı hareketlerinden rahatsız olduğu yönündeki iddiayı yalanlayarak teknik bir sorun olduğunu için bölümün yayınlanmadığını belirtti. Ancak takipçiler İbrahim Selim bu hafta neden yayınlamadı, sorusunun yanıtını merak etti.

İBRAHİM SELİM BU HAFTA NEDEN YAYINLANMADI?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; Kaya, çekim esnasında format dışı davranışlarda bulundu, sunucu İbrahim Selim'in de bu durumdan rahatsız olduğu için bölümü iptal etti. Yeni bölümde Kaya'nın yerine farklı bir konuğu gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Hasan Can'ın olduğu bölüm neden yayınlanmıyor?" diyerek tepki gösterdi.

Programın yapım ekibi, magazin gündemine bomba gibi düşen iddiayı yalanlayarak yayın iptalinin teknik bir sorundan kaynaklandığını söylüyor.

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