İbrahim Özden Kaboğlu kimdir? İbrahim Özden Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Özden Kaboğlu hayatı ve biyografisi!

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İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU KİMDİR?

İbrahim Özden Kaboğlu (d. 10 Nisan 1950; Borçka, Artvin) Türk anayasa hukukçusu, akademisyen ve siyasetçi.

1950 yılında Laz kökenli bir ailenin çocuğu olarak Borçka'da doğdu. 1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde doktorasını yaptı. 1987'de doçent, 1994 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde profesör oldu.

2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığına getirildi. Bu görevde iken Azınlık ve Kültürel Haklar Raporu'nu açıklarken fiziksel şiddete maruz kaldı ve daha sonra hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 2008 yılında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan açılan davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti. Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde iken 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi. 2007 yılından beri Birgün'de yazmaktadır.

2018 Türkiye genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul milletvekili seçildi.

2 Haziran 2022 tarihinde Fransa'nın en prestijli nişanı olan Légion d'Honneur madalyası verildi.