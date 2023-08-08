Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Real Madrid'e transfer olmasıyla birlikte gündeme geliyor. İbrahim Kutluay oğlu kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor merak ediliyor. İbrahim'in Kutluay'ın oğlu, A. Efes'te forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay, yeni takıma transfer oldu. Peki, İbrahim Kutluay oğlu kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Ömer Kutluay Real Madrid'e transfer oldu!

İbrahim Kutluay oğlu kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor soruları merak ediliyor. Real Madrid basketbol takımı altyapısına eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer'i transfer etti. Ardından, İbrahim Kutluay oğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. İbrahim Kutluay oğlu kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Ömer Kutluay Real Madrid'e transfer oldu! Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM KUTLUAY OĞLU KİMDİR?

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu, A. Efes'te forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay Real Madrid basketbol takımına transfer oldu.

ÖMER KUTLUAY REAL MADRİD'E TRANSFER OLDU

Eski milli basketbolcu İbrahim'in Kutluay'ın oğlu, A. Efes'te forma giyen 14 yaşındaki Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Kutluay, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş. Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.