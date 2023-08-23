İstanbul'da otelde silahlı saldırıya uğrayan Doktor İbrahim Karahan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili biri kadın 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Peki, İbrahim Karahan kimdir? Otel odasında öldürülen doktor kim?

İstanbul Avcılar'da bir otelde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda Doktor İbrahim Karahan hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili olarak biri kadın iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Dılnoza Bayramova, Karahan ile birlikte olmak için anlaştıklarını ancak yaşanan bir anlaşmazlık sonucunda tartışma çıktığını ve durumu erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a mesaj atarak anlattığını söyledi. Peki, Otel odasında öldürülen doktor kim? İbrahim Karahan kimdir?

İBRAHİM KARAHAN KİMDİR?

Giresun Keşap Bayrambey 1968 doğumlu Op. Dr. İbrahim Karahan,lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini başarıyla tamamlayarak Tıp doktoru unvanı almıştır.

1991 yılında Karadeniz Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ihtisasını yapmıştır. Yaklaşık 25 yıllık mesleki hayatı boyunca 50'den fazla yurtiçi ve yurtdışı kongre ile mezuniyet sonrası eğitim kurslarına katılmış olan Op. Dr. İbrahim Karahan; kendini sürekli yenilemiş, yenilemeye de devam etmektedir.