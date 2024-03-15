İbrahim Karabulut kimdir? Memleket Partisi Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı İbrahim Karabulut kaç yaşında, nereli?
Memleket Partisi Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı İbrahim Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, İbrahim Karabulut kimdir? Memleket Partisi Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı İbrahim Karabulut kaç yaşında, nereli?
İbrahim Karabulut kimdir? Memleket Partisi Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı İbrahim Karabulut kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı İbrahim Karabulut kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İbrahim Karabulut kimdir? Memleket Partisi Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı İbrahim Karabulut nereli? Detaylar haberimizdedir…
İBRAHİM KARABULUT KİMDİR?
İbrahim Karabulut, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Mersin Silifke Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.