İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın kaç yaşında, nereli? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi!

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

İbrahim Kalın, (d. 15 Eylül 1971, İstanbul), Türk bürokrat, diplomat ve siyasetçi.

11 Aralık 2014 tarihinden beri büyükelçi sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın sözcülüğünü, 2018 yılından itibaren cumhurbaşkanlığı güvenlik ve dış politikalar kurulu başkan vekilliği ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanlık görevini de yürütmektedir.

Akademi hayatı

Erzurum İspirli bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tahsilini Malezya'da tamamladı. George Washington Üniversitesi'nde beşerî bilimler ve mukayeseli felsefe alanında Molla Sadra'nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkânı başlıklı teziyle 2002 yılında doktor oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde akademik araştırmalar yaptı. College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi.

Japon araştırmacı Toshihiko Izutsu'nın İslam'da Varlık Düşüncesi başlıklı kitabını ve Şazelîyye tarikatının Darkavîyye kolunun kurucusu Mulay El-Arabi Ed-Darkavî'nin Bir Mürşidin Mektupları başlıklı kitaplarını Türkçe'ye tercüme etti. Halil İnalcık'ın İstanbul: Bir İslâm Şehri başlıklı makalesini Türkçe'ye tercüme etti.

2005-2009 yılları arasında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın kurucu başkanlığını yaptı. 2007 yılında İslam ve Batı başlıklı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin Fikir Ödülü'nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedilere katkılarda bulundu. 2014 yılında Akıl ve Erdem, 2015 yılında Varlık ve İdrak, 2016 yılında ise Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş başlıklı kitapları yayımlandı.

2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevellî heyeti üyeliğine atandı. 2019 yılından itibaren İbn Haldun Üniversitesi'nde İslam felsefesi alanında lisansüstü öğrencilerine dersler vermektedir. Kalın, 29 Mayıs 2020 yılında profesör unvanını almıştır.

Bürokrasi hayatı

2009'da dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığı görevine getirildi. Ocak 2010'da kurulan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nün ilk koordinatörü oldu. 2012 yılında başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından büyükelçi sıfatı verilerek cumhurbaşkanlığı sözcüsü tayin edildi. 2018 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu başkan vekilliği ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevlerini de yürütmektedir.

Özel hayatı

Evli ve 3 çocuk babasıdır. Akademi ve bürokrasideki çalışmalarının yanı sıra İbrahim Kalın'ın halk müziği başta olmak üzere sanata yakın bir ilgisi vardır. Ortaokuldan beri gitar ve bağlama çalmaktadır. Bestelediği eserler arasında "Seni Mene Vermez İse" ve "Elif Bacı" adlı çalışmalar bulunmaktadır.