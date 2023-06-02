Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İbrahim Kalın bakan mı olacak? İbrahim Kalın kabine olacak mı?

İbrahim Kalın bakan mı olacak? İbrahim Kalın kabine olacak mı?

Gündem Haberleri

2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi Cumartesi günü açıklayacak. Kabinede yer alacağı iddia edilen isimler arasında İbrahim Kalın yer alıyor. Peki İbrahim Kalın bakan mı olacak? İbrahim Kalın kabine olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Hiç Oldum' türküsünü seslendirdiCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Hiç Oldum" türküsünü seslendirdi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Mehmet Şimşek yeni Kabine'de yer alacakAnkara kulislerini sarsan iddia: Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Mehmet Şimşek yeni Kabine'de yer alacak

İbrahim Kalın bakan mı olacak? 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi Cumartesi günü açıklayacak. Kabinede yer alacağı iddia edilen isimler arasında İbrahim Kalın yer alıyor. Peki İbrahim Kalın bakan mı olacak? İbrahim Kalın kabine olacak mı? Detaylar...

İBRAHİM KALIN BAKAN MI OLACAK?

Reuters'a konuşan yetkililer, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da Kabine'de olacağını, daha önce gündeme gelen cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevlerinin yerine farklı bakanlıkları da üstlenebileceklerini belirtiyor.

"BİRKAÇ GÜNE BU KONU NETLEŞİR"

Üst düzey bir yetkili, konuya dair şunları söyledi; "Diğer bakanlıkların durumuna göre bir görevlendirme yapılacak görünüyor. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları da olabilir ama burada milletvekilli seçilen bakanların durumu da önemli. Birkaç güne bu konu netleşir. Ancak ikisi de (Kalın ve Fidan) kabinede görev alacaklar."

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

İbrahim Kalın Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title