İbrahim Kalın bakan mı olacak? 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi Cumartesi günü açıklayacak. Kabinede yer alacağı iddia edilen isimler arasında İbrahim Kalın yer alıyor. Peki İbrahim Kalın bakan mı olacak? İbrahim Kalın kabine olacak mı? Detaylar...

İBRAHİM KALIN BAKAN MI OLACAK?

Reuters'a konuşan yetkililer, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da Kabine'de olacağını, daha önce gündeme gelen cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevlerinin yerine farklı bakanlıkları da üstlenebileceklerini belirtiyor.

"BİRKAÇ GÜNE BU KONU NETLEŞİR"

Üst düzey bir yetkili, konuya dair şunları söyledi; "Diğer bakanlıkların durumuna göre bir görevlendirme yapılacak görünüyor. Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları da olabilir ama burada milletvekilli seçilen bakanların durumu da önemli. Birkaç güne bu konu netleşir. Ancak ikisi de (Kalın ve Fidan) kabinede görev alacaklar."