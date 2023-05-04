İbrahim Kalın aday mı? İbrahim Kalın hangi partiden, nereden aday?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise İbrahim Kalın aday mı? 2023 İbrahim Kalın milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, İbrahim Kalın aday mı? 2023 İbrahim Kalın milletvekili adayı mı? İşte detaylar...