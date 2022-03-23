İbrahim Kahveci ayrıldı mı, İbrahim Kahveci Halk TV'den neden ayrıldı sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İbrahim Kahveci birkaç gün önce sosyal medya hesabından konu ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Peki, İbrahim Kahveci kimdir?

İBRAHİM KAHVECİ NEDEN AYRILDI?

Halk TV'de Neden Sonuç programını sunan İbrahim Kahveci, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı. Kahveci açıklamasında;

"Bu arada artık sabahları HALKTV'de Neden-Sonuç programında olmayacağım.

Kanal "program iyi süre uzatalım" dedi

Ben "işler çok, zaman yok" dedim

Gazete, yazı vs. okuyucuya haksızlık. 2 saat yetmeyince işi 3 saat üzerinden diğer arkadaşlar sürdürecek.

Herşey için teşekkürler." sözlerine yer verdi.

İBRAHİM KAHVECİ KİMDİR?

İbrahim Kahveci Karar Gazetesi Ekonomi yazarı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İbrahim Kahveci 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bölümünden mezun olmuştur. Eski Maliye Bakanı Merhum Adnan Kahveci'nin yeğenidir.

Sermaye piyasalarında uzun süre araştırmacı olarak çalışmış, bir çok yayın gruplarında görüş ve makaleleri yer almıştır.

Yeni Şafak Gazetesi bünyesinde ilk günlük yazılarını kaleme alan Kahveci, daha sonra Türkiye Gazetesinde köşe yazılarına devam etmiştir. Ardından Yeni Şafak ve Türkiye Gazetesinde Ekonomi şefliği görevini üstlenmiştir.

Günümüzde ise Karar Gazetesinde köşe yazıları yazmakta ayrıca, Ekonomi şefliği ve ekonomi yazarlığını sürdürmektedir. Bir çok televizyon kanalında ise ekonomi ile bilgi birikimini ve yorumlarını ekran severler ile paylaşmaktadır.

Haberler.com - Gündem