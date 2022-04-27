İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi mi? SON DAKİKA İbrahim Haskoloğlu neden gözaltına alınmıştı?

İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu. İbrahim Haskoloğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İbrahim Haskoloğlu neden tutuklandı? İbrahim Haskoloğlu neden gözaltına alındı? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

İBRAHİM HASKOLOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

Geçtiğimiz günlerde e-Devlet ve e-Nabız'dan verilerin sızdırıldığını iddia eden gazeteci İbrahim Haskoloğlu, kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Haskoloğlu, söz konusu paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşmıştı.

KİŞİSEL BİLGİLERİ İLLEGAL ŞEKİLDE ELE GEÇİRDİ

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına aldı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İBRAHİM HASKOLOĞLU TUTUKLANDI

İbrahim Haskoloğlu'nun avukatı: "Müvekkilim sadece yaptığı bir haber nedeniyle Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek ve Yaymak suçundan hukuka aykırı bir şekilde tutuklanmıştır."

İBRAHİM HASKALOĞLU TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Avukatı Emrah Karatay, İbrahim Haskoloğlu'nun tahliye edildiğini duyurdu.

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