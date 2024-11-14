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İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında ve nereli?

İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında ve nereli?
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu ne iş yapıyor ve serveti ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir?

İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? Eski Trabzonspor başkanı ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Spor yöneticisi İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Hayrat Beldesi'nde doğdu. Uzun yıllar ticaret ile uğraştı. 2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008'de dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifa edip seçim kararı alması üzerine seçimlerde aday oldu, fakat diğer başkan adayı Sadri Şener seçimleri kazandı ve seçilemedi. 27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu, fakat seçilemedi. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti.

İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında ve nereli?İbrahim Hacıosmanoğlu

Hacıosmanoğlu, 18 Temmuz 2024 Perşembe günü yapılan TFF Başkanlık Seçimleri'nde aday oldu ve seçimi kazanarak TFF Başkanı seçildi.

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