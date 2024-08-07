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İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hayatı ve kariyeri!

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İbrahim Hacıosmanoğlu ne zaman TFF Başkanı oldu? İbrahim Hacıosmanoğlu evli mi, çocuğu var mı? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gündemde konuşulan ve araştırılan isimlerden. Peki TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kim?

İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu evli mi, çocuğu var mı? İbrahim Hacıosmanoğlu ne zaman TFF Başkanı oldu? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hayatı, kariyeri ve merak edilen tüm soruların cevabı detaylarıyla haberimizde…

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğan İbrahim Hacıosmanoğlu, uzun yıllar ticaretle uğraştı. 2005-2007 yılları arasında Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Hacıosmanoğlu, 2008 yılında dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifası ve seçim kararı alması üzerine başkan adayı oldu, ancak seçimleri Sadri Şener kazandı.

27 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerinde adaylığını koyan Hacıosmanoğlu, bu seçimlerde de başarılı olamadı. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Trabzonspor başkanlık seçimlerinde yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak kulübün 15. başkanı seçildi. Ancak, 5-6 Aralık 2015 tarihlerinde yapılan seçimlerde Muharrem Usta'ya karşı kaybederek görevini devretti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda da İbrahim Hacıosmanoğlu ile yarışan Mehmet Büyükekşi yeniden başkanlığa seçildi. Hacıosmanoğlu, bu seçimde 134 oy alarak Büyükekşi'nin 129 oyuna karşı 5 oy farkla önde bitirdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hayatı ve kariyeri!

Betül Cirit
Betül Cirit
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