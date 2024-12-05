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İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir?

İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir?
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Futbol gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İbrahim Hacıosmanoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Hacıosmanoğlu hayatı ve biyografisi! İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Hacıosmanoğlu hayatı ve biyografisi!

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

Akçaabat Sebatspor'da yöneticilik hayatına başlayan İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor'da 2005-2007 yılları arası başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kulübün 15. başkanı seçildi.

TFF Başkanı seçilmesinin ardından Trabzonspor bir tebrik mesajı yayımladı.

Kulüp, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkanlığa seçilen eski başkanlarımızdan Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, daha önce 2012 yılında Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı olmuş ve seçilememişti.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu 1966 yılında 12 çocuklu bir ailenin 11'inci çocuğu olarak Trabzon'da dünyaya geldi.

Babası Hacı Osman Hüseyin Efendi İstanbul'da ticaret ile uğraşıyordu.

Uzun yıllar ticaret sektöründe faaliyet gösteren Hacıosmanoğlu çeşitli petrol ve inşaat işleriyle uğraştı.

Hacıosmanoğlu, Gezi Parkı eylemlerinin yaşandığı günlerde AKP'nin Kazlıçeşme mitinginde sahneye çıkan isimler arasında yer almıştı.

O dönem Trabzonspor'un başkanı olan Hacıosmanoğlu'nun, bu unvanla bir siyasi partinin mitinginde sahneye çıkması tepkilere neden olmuştu.

Al Jazeera Türk'e göre Hacıosmanoğlu, AKP mitingine çıkışını "Benim gidiş sebebim, Gezi Parkı'ndaki eylemlerle ilgili değildir. Ben başörtüsü mağduruyum. Geniş bir ailem var. Ablamın kızı üniversitede okurken ilk 3 sene çok başarılıydı ama 4'üncü sınıfta başını açmadığı için mezun olamadı. Eşim de mimarlık kazandığı halde okuyamadı. Ben bu konuda mağdur taraftan biri olarak tavrımı göstermek istedim ve o yüzden oraya gittim" ifadeleriyle açıklamıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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