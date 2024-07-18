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İbrahim Hacıosmanoğlu kaç oy aldı? TFF seçim sonuçları

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerinde Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyordu. Oy sayım işlemi sona erdi. Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu kaç oy aldı? İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aldığı oy sayısı!

İbrahim Hacıosmanoğlu kaç oy aldı? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerinde Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyordu. Oy sayım işlemi sona erdi. Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu kaç oy aldı? İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aldığı oy sayısı haberimizde...

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KAÇ OY ALDI?

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleşti. İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi'nin yarıştığı seçimde 274 delege 7 sandıkta oy kullanılırken oy verme işleminin ardından 5 oy farkla yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oyda kaldı.

1. Sandık sonucu

25 - İbrahim Hacıosmanoğlu

15 - Mehmet Büyükekşi

2. Sandık sonucu

14 - İbrahim Hacıosmanoğlu

21 - Mehmet Büyükekşi

3. Sandık sonucu

17 - İbrahim Hacıosmanoğlu

23 - Mehmet Büyükekşi

4. Sandık sonucu

18 - İbrahim Hacıosmanoğlu

19 - Mehmet Büyükekşi

5. Sandık sonucu

15 - İbrahim Hacısomanoğlu

15 - Mehmet Büyükekşi

6. Sandık sonucu

38 - İbrahim Hacısomanoğlu

21 - Mehmet Büyükekşi

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim listesi:

"Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan"

Yedek Listesi:"Murat Şahin, Hüseyin Yangın, Seymen Gençtürk, Adem Doğru, Gürkan Uğur, Fazlı Çilingir, Ediz Giray , İbrahim Özbay, Metin Akyüz, Kazım Şengöçgel, Muhammet Akçay, Esma Esin, Bilal Tuğrul, Burak Akkan"

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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