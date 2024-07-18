İbrahim Hacıosmanoğlu kaç oy aldı? TFF seçim sonuçları
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerinde Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyordu. Oy sayım işlemi sona erdi. Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu kaç oy aldı? İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aldığı oy sayısı!
İbrahim Hacıosmanoğlu kaç oy aldı? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimlerinde Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyordu. Oy sayım işlemi sona erdi. Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu kaç oy aldı? İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aldığı oy sayısı haberimizde...
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KAÇ OY ALDI?
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleşti. İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi'nin yarıştığı seçimde 274 delege 7 sandıkta oy kullanılırken oy verme işleminin ardından 5 oy farkla yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oyda kaldı.
1. Sandık sonucu
25 - İbrahim Hacıosmanoğlu
15 - Mehmet Büyükekşi
2. Sandık sonucu
14 - İbrahim Hacıosmanoğlu
21 - Mehmet Büyükekşi
3. Sandık sonucu
17 - İbrahim Hacıosmanoğlu
23 - Mehmet Büyükekşi
4. Sandık sonucu
18 - İbrahim Hacıosmanoğlu
19 - Mehmet Büyükekşi
5. Sandık sonucu
15 - İbrahim Hacısomanoğlu
15 - Mehmet Büyükekşi
6. Sandık sonucu
38 - İbrahim Hacısomanoğlu
21 - Mehmet Büyükekşi
İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim listesi:
"Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan"
Yedek Listesi:"Murat Şahin, Hüseyin Yangın, Seymen Gençtürk, Adem Doğru, Gürkan Uğur, Fazlı Çilingir, Ediz Giray , İbrahim Özbay, Metin Akyüz, Kazım Şengöçgel, Muhammet Akçay, Esma Esin, Bilal Tuğrul, Burak Akkan"