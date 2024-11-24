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İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti?

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti?
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Son zamanlarda futbol dünyasında çıkan iddialar arasında İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edip etmediği konusu gündemi meşgul ediyor. İddiaların doğru olup olmadığı konusunda açıklama yapıldı mı merak ediliyor.

4 ay önce yapılan seçimin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edip etmediği merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa etti mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Detaylar haberimizde...

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU İSTİFA MI ETTİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bugün şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım." açıklamasında bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti?

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Tahir Kum'un iddiasına göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, görevinden istifa etti. Kum'un bu iddiası, gündeme bomba gibi düştü. Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu'ndaki ekip arkadaşlarına Whatsapp uygulaması üzerinden, "Salı günü toplantıda genel kurul kararını sizin almanızı veya aranızdan seçebileceğiniz bir başkanla devam etmenizi istiyorum" mesajını attı.

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