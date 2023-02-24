Hatay'ın Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, katıldığı canlı yayında bölgedeki çadır eksikliğine isyan etti. Peki, İbrahim Güzel kimdir? Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel hangi partili?

Hatay'ın Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, katıldığı canlı yayında bölgedeki çadır eksikliğine isyan etti. Güzel, "Burada kalan insanların başlarını sokacak bir yer yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse üstüne alınsın. Beni de Silivri'ye atın. Bittik ya. Kapatıyorum ben. Artık Yeter" diyerek yayını terk etti.Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel hangi partili? İbrahim Güzel kimdir?

İBRAHİM GÜZEL KİMDİR?

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, 14 Eylül 1967'de Gümüşgöze'de dünyaya geldi. İlkokulu, doğduğu yer olan Gümüşgöze'nin aynı ismi taşıyan ilkokulunda okudu. Daha sonra Antakya Ticaret Lisesi'ni bitiren Güzel, yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı.

1989-2009 yılları arasında mali müşavirlikle uğraşan başkanımız, siyaset sahnesine 2009 seçimleriyle çıktı. 2009-2014 yılları arasında Gümüşgöze Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Güzel, 2014-2017 yılları arasında Defne Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü ve 2014'ten bu yana da Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yapmaya devam ediyor.

2019 Yerel Seçimleri'nde halkımızın teveccühü ile Defne Belediye Başkanlığı'na seçilen Güzel, evli ve iki çocuk babasıdır.