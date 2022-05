İbrahim Erkal ne zaman öldü? İbrahim Erkal kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Erkal hayatı…

İbrahim Erkal ne zaman öldü, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal ne zaman vefat etti hayranları tarafından merak ediliyor. İbrahim Erkal söz yazarı ve bestecidir. Aynı zamanda İbrahim Erkal oyuncudur. Erzurum doğumlu olan İbrahim Erkal ne zaman öldü merak ediliyor. İbrahim Erkal 1984 yılında ilk albümünü çıkarmıştır. İbrahim Erkal ne zaman öldü ve neden öldü hayranları tarafından merak ediliyor. Vefatının ardından sevenlerini büyük yasa boğan İbrahim Erkal ne zaman öldü merak ediliyor. İbrahim Erkal kimdir? İbrahim Erkal ne zaman öldü? İbrahim Erkal hayatı… Detaylar haberimizdedir…

İBRAHİM ERKAL KİMDİR?

İbrahim Erkal 10 Ekim 1966Erzurum doğumludur. İbrahim Erkal, 11 Mayıs 2017 İstanbul'da vefat etmiştir. Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu. 1984 yılında İbrahim Güzelses adıyla "Sarhoş Baki (Erzurum Türküleri)" adlı ilk albümünü çıkardı. Fakat sesini duyuramadı. 1993 yılının ilk aylarında kendi adıyla çıkardığı Tutku adlı albümünü yayınladı. Bu albümle sesini duyurmayı başardı ve müziğiyle ilgi odağı oldu. 1995 yılının ilk aylarında Sıra Bende/Aklımdasın adlı ikinci albümünü yayınladı. Albümdeki, "Sevmesende Olur" ve "İnsafsız" gibi şarkılar ön plana çıktı. 1996 yılının yaz aylarında üçüncü albümü Gönlünüze Talibim çıkmıştır. Albümün çıkış parçası olan "Unutmayacağım" yayınlanmıştır ardından ikinci parça "Canısı" yayınlandığında albüm büyük bir patlama yaşadı. Albüm listelere girdi ve satışları oldukça yükseldi. Albümdeki bir şarkı hariç hepsinin sözü İbrahim Erkal'a aitti. Daha sonra albümden "Erzurum'a Gel" adlı şarkı yayınlandı. İbrahim Erkal, ülke çapında tanındı. Albümün büyük başarısından sonra, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde dört dalda aday gösterildi ve ikisini kazanarak geceden iki ödülle birden ayrıldı. 1997 yılında Canısı adlı TV filminin başrolünde Emine Ün ile birlikte oynadı. Film yayınlandığı gün çok reyting alan dizi olarak yayınlanma kararı alındı. Aynı yıl Canısı adıyla Star TV'de dizi olarak yayınlanmaya başlandı. Daha sonra dizi Show TV'ye geçti ve 1998 yılında sona erdi.

1998 yılında dördüncü albümü Sırılsıklam çıktı. Albümden ilk olarak "Güllerede Küstüm" adlı şarkı yayınlanan ilk parça olmuştur. Ardından diğer hit şarkısı "Gavurun Kızı" parçasını yayınladı. Albüm oldukça beğenildi ve iyi bir satış grafiği çizdi. Albümden son olarak albümün en fazla ses getiren parçalarından birisi olan "Sen Aldırma" adlı parçayı yayınladı. Albümün adını taşıyan parçanın Eylül 1998 tarihinde dizisi yayınlanmaya başladı. 5 Ocak 2000 tarihinde beşinci albümü De Get Yalan Dünya'yı çıkardı. Albümle aynı adı taşıyan "De Get Yalan Dünya" adlı parça döneme damgasını vurdu. Ardından albümden bir parça daha yayınladı. 2001 yılında Su Gibi albümünü çıkarmıştır. Albümdeki "Aşkından Yanayım Mı (Gönül)" parçası döneme damgasını vurdu. Radyolarda ve televizyonlarda sıkça gösterildi. Ardından Aşkname, (2002), Gönül Limanı (2004), Yüreğinden Öpüyorum - Gülüm (2006), Aranağme (2008), Burnumda Tütüyorsun (2011) ve Nefes 1 (2015) albümlerini çıkardı. Şubat 2017 tarihinde Ömrüm adındaki on üçüncü albümünü çıkardı. Albümle aynı adı taşıyan "Ömrüm" adlı parça beğeni toplamayı başardı. Albüm çıktıktan iki ay sonra İbrahim Erkal, evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirdi. 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 11 Mayıs 2017 tarihinde hayatını kaybetti.

Albümleri :

2017- Ömrüm (Nefes, Vol. 1)

2015- Nefes, Vol. 1

2007- Burnumda Tütüyorsun

2006- Yüreğinden Öpüyorum/ Gülüm

2004- Gönül Limanı

2002- Aşkname

2001- Su Gibi

2000- Aranağme

2000- De Get Yalan Dünya / Nasıl Sevmiştim

1998- Sırılsıklam

1996- Gönlünüze Talibim

1995- Sıra Bende/ Aklımdasın

1994- Tutku

İBRAHİM ERKAL NE ZAMAN ÖLDÜ?

İbrahim Erkal, 11 Mayıs 2017 İstanbul'da vefat etmiştir. 51 yaşında vefat etmiştir.

