İbrahim Erdemoğlu kimdir? İbrahim Erdemoğlu kaç yaşında, nereli? Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu hayatı ve biyografisi!

Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu. Bunun üzerine ise İbrahim Erdemoğlu kimdir? Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Erdemoğlu hayatı ve biyografisi! araması yapıldı.

İbrahim Erdemoğlu kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, 2023 Milyarderler Listesi'ni yayınladı. Türkiye'den 26 ismin yer aldığı listede, Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker ilk sıradaki yerini 5.3 milyar dolar serveti bulunan Erdemoğlu Holding'in patronu İbrahim Erdemoğlu'na kaptırdı. Vatandaşlar ise Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu hakkında merak edilenler arama motorlarında İbrahim Erdemoğlu kimdir? Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu kaç yaşında, nereli? soruları ile araştırdı. İbrahim Erdemoğlu hayatı ve biyografisi!

İBRAHİM ERDEMOĞLU KİMDİR?

İbrahim Erdemoğlu'nun kişisel internet sitesinde yer alan biyografisi şöyle;

"Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, baba mesleği olan halı ticaretine üniversite yıllarında başladı. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde tamamladı. Hem çalışıp hem okuyan İbrahim Erdemoğlu babası Mehmet Erdemoğlu'nun ilke ve değerleri doğrultusunda iş hayatına yön verdi. Mehmet Erdemoğlu, ahilik kültüründen geliyordu ve asla yalan söylememeyi, dürüstlükten şaşmamayı, ödemelerini zamanında yapmayı, çalışanlarının ücretini alın teri kurumadan ödemeyi, kazandığını paylaşmayı ve hoşgörüyü benimsiyordu.

İbrahim Erdemoğlu 1962 yılında Besni'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep'te bitirdi. Aktif iş hayatına 1983 yılında başladı. 1998 yılında, bugün parça halı sektöründe dünya lideri olan Merinos Halı'yı kurdu. Parça halı ve iplik üretimindeki başarısının ardından 2005 yılında köklü bir duvardan duvara halı markası olan Dinarsu'yu Akkök Grup'tan devraldı. 2015 yılında polyester elyaf, filament, polyester bazlı polimerler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden olanSasa Polyester A.Ş. şirketininhisselerinin %51'ini Sabancı Holding'den satın aldı. Zorunlu pay alım teklifi sonrası Ağustos 2015 tarihi itibariyle Erdemoğlu Holding'in Sasa Polyester A.Ş'deki hisse oranı %84,80'e ulaştı.

Evli ve üç çocuk babası olan İbrahim Erdemoğlu doğduğu, büyüdüğü, gönülden bağlı olduğu şehirler ve insanları için çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdi. Kazandıklarını paylaşmayı ilke edindi. Camilerden, taziye evlerine, okullardan müzeye, polis merkezinden öğrenci yurtlarına, parklardan sağlık ocağına kadar pek çok yapıyı yurdumuz insanına hediye etti. Son olarak da Mehmet Erdemoğlu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinihayata geçirdi.

İbrahim Erdemoğlu, gurur duyduğu çalışanları, dünya çapındaki son teknolojiyle donattığı üretim alanları, ihracat şampiyonu olduğu firmaları ile kariyer hayatına yeni hayalleri ve hedefleri doğrultusunda devam etmektedir."