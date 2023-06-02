Yeni MEB bakanı için konuşulan isimler arasında İbrahim Er geliyor. Peki, İbrahim Er kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, yeni bakan mı olacak? İbrahim Er ile ilgili bilgiler sizlerle...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında İbrahim Er geliyor. Peki, İbrahim Er kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, yeni MEB bakanı mı olacak? İbrahim Er'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

İBRAHİM ER KİMDİR?

İbrahim Er (d. 25 Mayıs 1968, Rize) Türk öğretmen ve bürokrat.

Güneysu İmam Hatip Ortaokulu'nu ve Rize Lisesi'ni bitirdi. Giresun Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra öğretmenlik yaptı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü'nden mezun oldu. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yaparken 2 Mart 2011'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. 25 Temmuz 2018 tarihinde Millî Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atandı. 21 Ağustos 2019 tarihinde ise Danıştay üyeliğine tekrar atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.