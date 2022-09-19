Televizyon ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz bir yüz olan İbrahim Çelikkol çeşitli projeler ile izleyiciler ile buluşuyor. Her yer aldığı projede izleyiciyi kendisine hayran bırakan oyuncunun özel hayatı da merak konusu. Peki, İbrahim Çelikkol sevgilisi kim? Natali Yarcan kimdir? Natali Yarcan kaç yaşında, nereli?

Çeşitli projelerde yer alarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan İbrahim Çelikkol'un özel hayatı hayranları tarafından ilgi ile araştırılıyor. Haziran ayında eski eşi Mihre Mutlu ile olan evliliğini sonlandıran İbrahim Çelikkol'un adı Natali Yarcan ile anılmakta. Simurg Inn'in sahibi Dilara Karabay'ın mekanında denk gelip tanışan ikilinin 1 aydır aşk yaşadığı iddia ediliyor. Peki, İbrahim Çelikkol sevgilisi kim? Natali Yarcan kimdir? Natali Yarcan kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM ÇELİKKOL SEVGİLİSİ KİM?

Geçtiğimiz aylarda eski eşi Mihre Mutlu ile evliliklerini sonlandıran İbrahim Çelikkol şimdi ise sosyete bilinen isimlerinden Natali Yarcan ile aşk yaşıyor. İbrahim Çelikkol ile 1 aydır aşk yaşadıkları iddia edilen Natali Yarcan'ın kim olduğu merak ediliyor. Bilinen yemek kitapları yazarı olan Natali Yarcan, TV programcısıdır. Birkaç sene önce evliliğini sonlandıran Yarcan'ın eski evliliğinden bir çocuğu var. Doğa ile iç içe olmayı seven Natali Yarcan ve İbrahim Çelikkol'un Simurg Inn'in sahibi Dilara Karabay'ın mekanında denk gelip tanışan ikilinin 1 aydır aşk yaşadığı iddia ediliyor. İstanbul Üniversite'sinde İngiliz Filolojisi okuyan Yarcan, Virgina Marymount Üniversitesi'nde pazarlama alanında master yaptı. Uzun zamanlar boyunca kimya sektöründe çalışan Yarcan şimdilerde ise ünlü yemek kitapları ile tanınıyor.

Natali Yarcan

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Filmografisi

2008 Pars: Narkoterör Şamil Baturay Dizi

2009 M.A.T. Sinan Atalay Dizi

2010 Keskin Bıçak Mithat Dizi

2010 2011 Karadağlar Gül Ali Karadağ Dizi

2012 Fetih 1453 Ulubatlı Hasan Film

2011-2012 İffet Cemil Özdemir Dizi

2013-2014 Merhamet Fırat Kazan Dizi

2014 Sadece Sen Ali Film

2014 Reaksiyon Oğuz Dizi

2016 Seddülbahir 32 Saat Mehmet Çavuş Dizi

2016 Kördüğüm Ali Nejat Karasu Diziİ

İbrahim Çelikkol