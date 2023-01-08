İbrahim Büyükak GS derbi paylaşımı nedir? İbrahim Büyükak ne paylaştı?

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı son antrenmanın fotoğrafını paylaştı. Bunun ardından futbol severler, İbrahim Büyükak GS derbi paylaşımı nedir? İbrahim Büyükak ne paylaştı? merak etti. İşte paylaşımı...