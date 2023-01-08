İbrahim Büyükak GS derbi paylaşımı nedir? İbrahim Büyükak ne paylaştı?
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Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı son antrenmanın fotoğrafını paylaştı. Bunun ardından futbol severler, İbrahim Büyükak GS derbi paylaşımı nedir? İbrahim Büyükak ne paylaştı? merak etti. İşte paylaşımı...
Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi, ünlü oyuncu İbrahim Büyükak'ın paylaşımı büyük tepki çekti. Peki, İbrahim Büyükak GS derbi paylaşımı nedir? İbrahim Büyükak ne paylaştı?
İBRAHİM BÜYÜKAK GALATASARAY DERBİ PAYLAŞIMI NEDİR?
Galatasaraylılığıyla bilinen ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi gerçekleştirdiği antrenmandan fotoğraf paylaştı.
TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMI SİLDİ
Sosyal medyada yelekli futbolcuların derbiye ilk 11'de başlayacağı iddia edilirken ünlü oyuncu, tepkiler sonrası paylaşımını sildi. Fenerbahçe-Galatasaray, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Sizce #Fenerbahçe - #Galatasaray #derbi mücadelesi nasıl sonuçlanır?— Haberler.com (@Haberler) January 6, 2023