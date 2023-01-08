Üye Girişi
Haberi Paylaş

İbrahim Büyükak GS derbi paylaşımı nedir? İbrahim Büyükak ne paylaştı?

Gündem Haberleri

İbrahim Büyükak GS derbi paylaşımı nedir? İbrahim Büyükak ne paylaştı?

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı son antrenmanın fotoğrafını paylaştı. Bunun ardından futbol severler, İbrahim Büyükak GS derbi paylaşımı nedir? İbrahim Büyükak ne paylaştı? merak etti. İşte paylaşımı...

İbrahim Büyükak, Galatasaray'ın derbi 11'ini ifşa etti! Paylaşımı apar topar silmek zorunda kaldıİbrahim Büyükak, Galatasaray'ın derbi 11'ini ifşa etti! Paylaşımı apar topar silmek zorunda kaldı

Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi, ünlü oyuncu İbrahim Büyükak'ın paylaşımı büyük tepki çekti. Peki, İbrahim Büyükak GS derbi paylaşımı nedir? İbrahim Büyükak ne paylaştı?

İBRAHİM BÜYÜKAK GALATASARAY DERBİ PAYLAŞIMI NEDİR?

Galatasaraylılığıyla bilinen ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi gerçekleştirdiği antrenmandan fotoğraf paylaştı.

İbrahim Büyükak GS derbi paylaşımı nedir? İbrahim Büyükak ne paylaştı?

TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMI SİLDİ

Sosyal medyada yelekli futbolcuların derbiye ilk 11'de başlayacağı iddia edilirken ünlü oyuncu, tepkiler sonrası paylaşımını sildi. Fenerbahçe-Galatasaray, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İbrahim Büyükak Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title