Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan İbrahim Aydemir hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan İbrahim Aydemir'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, İbrahim Aydemir kimdir? İbrahim Aydemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Aydemir hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan İbrahim Aydemir hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan İbrahim Aydemir'in hayatını araştırıyor. Peki, İbrahim Aydemir kimdir? İbrahim Aydemir kaç yaşında, nereli? İbrahim Aydemir hangi partiden? Detaylar haberimizde.

İBRAHİM AYDEMİR KİMDİR?

Erzurum'da doğan İbrahim Aydemir Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümünü bitirdi. Mezuniyet sonrası bir müddet Mali Müşavir olarak serbest çalıştı. Bu alanda Sakarya Üniversitesi'nden aldığı eğitim sonrası Bağımsız Denetçi oldu. Doğu Anadolu Bölgesinin ve Erzurum'un ilk Özel Hastahanesi'nin kurucuları arasında yer alarak Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Aynı zamanda basın sektöründe de yatırımları olan Aydemir, Erzurum'un en köklü yayın organı olan ERZURUM Gazetesinin de sahibi ve yine Erzurum'un ilk yerel TV'si Kanal 25'in de ortağıdır. Sürekli Sarı Basın Kartı sahibi olan İbrahim Aydemir'in aynı zamanda ulusal ölçekteki çok sayıda gazetede makale ve fıkraları yayınlanmıştır. Bölgenin en önemli ve bağımsız STK'sı hükmündeki Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını 3 dönem yapmıştır. Bunun yanı sıra bölgenin bir başka etkin STK'sı Doğu Anadolu Basın Konseyinin (DAKON) Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını yaptı. AK PARTİ'nin kuruluş aşamasında partinin Erzurum Kurucu İl Yönetiminde Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

25, 26 ve 27. dönemlerde Erzurum Milletvekili seçildi. Aydemir, İngilizce bilmektedir.