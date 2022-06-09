İbrahim Altınsay kimdir? İbrahim Altınsay kaç yaşında, nereli? İbrahim Altınsay biyografisi nedir? - Haberler

Spor, belgesel, ve müzik gibi konularda yayın yapan uluslararası konuların Türkiye temsilciliğini üstlenen Multi Channel Developers şirketinin ortağı ve yöneticisi İbrahim Altınsay kimdir? İbrahim Altınsay kaç yaşında, nereli? İbrahim Altınsay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İBRAHİM ALTINSAY KİMDİR?

1954 senesinde Çanakkale'de doğdu. Lise öğrenimini Darüşşafaka Lisesi'nde, üniversite öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, yüksek lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamladı. İş yaşantısında değişik dergi, gazete ve ansiklopedilerde yazar ve editör olarak faaliyet gösterdi. 1990 senesinde televizyon sektörüne geçti. ATV, SHOW TV, Cine 5, Kanal 6 ve Kanal D'de genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Spor, belgesel, ve müzik gibi konularda yayın yapan uluslararası konuların Türkiye temsilciliğini üstlenen Multi Channel Developers şirketinin ortağı ve yöneticisi. Kısmen İngiltere'de ikamet ederek TV yayıncılığı, medya, bilgi teknolojileri ve uluslararası futbol sektöründeki gelişmeleri araştırmaya devam etmektedir. Ayrıca Beşiktaş'ta 2000 ve 2002 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Yabancı dil olarak ise İngilizce bilmektedir.

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