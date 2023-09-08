Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan İbrahim Alagöz hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan İbrahim Alagöz'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, İbrahim Alagöz kimdir? Kaç yaşında, nereli? İbrahim Alagöz hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan İbrahim Alagöz hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan İbrahim Alagöz'ün hayatını araştırıyor. Peki, İbrahim Alagöz kimdir? Kaç yaşında, nereli? İbrahim Alagöz hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

İBRAHİM ALAGÖZ KİMDİR?

Balkan Türkü olup, anne tarafı Varna, baba tarafı Selanik göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1977 tarihinde Bursa'da doğan İbrahim Alagöz, Eğitim hayatını Bursa'da tamamladı. 1998 yılında Aile şirketlerinin başına geçerek, iş hayatına başladı. İş hayatının yanı sıra, İbrahim Alagöz, pek çok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak çalıştı. Aktif siyasete 1997 yılında Doğru Yol partisinde başlayan İbrahim Alagöz, ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesiyle kurulan Demokrat partide devam etti.

ÜYE OLDUĞU STÖ'ler

Bal-Göç Derneği, Bursa Emniyeti Destekleme Derneği, İMSİAD, RUMELİSİAD, Balkan-Türksiad, Balkan-Türk Eğitim Vakfı, Lozan Mübadilleri Bursa Derneği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Tarihi Hanlar ve Çarşılar Birliği Konfederasyonu gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği yaptı. İbrahim Alagöz evli ve biri erkek biri kız olmak üzere iki çocuk babasıdır.