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İbradı, Akseki, Gündoğmuş 22 Kasım Cuma okullar tatil mi?

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, okullar tatil mi sorusu hakkında açıklama yaptı. Antalyalılar ise nerede, hangi ilçede okullar tatil öğrenmek için arayışa geçti. Peki, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, 22 Kasım Cuma okullar tatil mi?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya için yapılan turuncu kodlu yağış uyarısı sonrasında, "okullar tatil mi?" aramaları hız kazanmaya başladı. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte, okulların tatil olup olmadığı belli oldu. Peki, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, 22 Kasım Cuma okullar tatil mi?

ANTALYA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

İbradı, Akseki, Gündoğmuş, 22 Kasım Cuma okullar tatil mi?

Vali Şahin, 'Turuncu kodlu uyarı verilen Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerimizde taşımalı eğitime 22 Kasım tarihinde (1 gün) ara veriyoruz.' dedi.

TAŞIMALI EĞİTİM NEDİR?

Taşımalı eğitim, nüfuzu az ve dağınık olan köy ve benzeri küçük yerleşim birimlerinde uygulanmaktadır. Taşımalı eğitimde zorunlu öğrenim kapsamındaki ilköğretim öğrencilerin ilçe, il gibi daha büyük yerleşim birimlerindeki merkez ilköğretim okullarına günübirlik olmak üzere taşınması ile yapılan eğitime denir.

İbradı, Akseki, Gündoğmuş 22 Kasım Cuma okullar tatil mi?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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