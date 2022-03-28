İbra ne demek? İbra anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İbra kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İbra anlamı ne? İbra ne demek?

Sözlükte "arındırmak, aklamak, temize çıkarmak, yükümlülükten kurtarmak" gibi anlamlara gelen ibrâ, aynı kökten türeyen ve gerek ibrâ işleminin gerekse başka sebeplerin sonucunda gerçekleşen suçsuzluk, borçsuzluk ve yükümlülükten kurtulma durumunu ifade eden berâet kavramıyla yakından ilişkili olduğu gibi, karı ve kocanın evlilik haklarından karşılıklı olarak vazgeçmeleri anlamındaki mübâree veya yine bir fıkıh terimi olan istibrâ kavramlarıyla da anlam benzerliğine sahiptir. Aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunmakla birlikte ibrâ ile berâetin birbirinin yerine kullanıldığı da olur (Bezzâzî, V, 381). Fıkıh terimi olarak ibrâ, bir kimsenin başkasının zimmetinde veya nezdinde olan hakkından karşılıksız olarak vazgeçmesini ifade eden hukukî işlemin adıdır. Hakkın, sahibi tarafından düşürülmesini ve dava konusu olmaktan çıkarılmasını ifade etmesi itibariyle ibrâ borç münasebetini sona erdiren bir işlemdir. Bu işlemde ibrâ eden kimseye mübri', ibrâ edilen kimseye mübre' ve ibrânın konusu olan hak veya borca mübreün minh denilir.

İBRA EDİLMEZSE NEOLUR?

İbra edilmeyenler aleyhine şirket tarafından dava açılma olanağı doğar. Genel kurul, ibra etmemekle birlikte dava açılmasına gerek görmeyebilir. Genel kurul dava açma kararı verirse bir ay içinde dava açmaya zorunludur. İbra edilmeme halinde yönetim kurulu üyeleri kararın iptali için dava açabilir.