Tdk'ye göre ibra etmemek ne demek ve ibra kelimesi hangi anlama geliyor insanlar tarafından merak ediliyor. İbra kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. İbra etmemek ne demek ve ibra edildi ne anlama gelir vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İbra etmemek ne demek? İbra edildi ne anlama gelir? TDK'ye göre ibra kelimesi ne anlama geliyor? Detaylar haberimizdedir…

İBRA ETMEMEK NE DEMEK?

Sözlük anlamı aklama, temize çıkarma ifadesinde kullanır. İbra Arapça kökenli bir sözcüktür. Bir kimseyi belli bir borcu ödemekten veya bir edimi, yükümlülüğü yerine getirmekten kurtarmak anlamında kullanılmaktadır. Alacaklının alacağının bir kısmından veya tamamından vazgeçmesi de ibradır.

İBRA EDİLDİ NE ANLAMA GELİR?

İbra etmek, Türk Dil Kurumu'na göre Arapça'dan Türkçe'ye giriş yapmıştır. Anlam bakımından 'Aklama', 'Temize Çıkarma' sonuçları ortaya çıkan ibra etme sözcüğü, beraat kelimesiyle de yakın anlam içermektedir. İbraname kelimesi de bu sözcükten türemiş ve 'Aklama Belgesi' anlamı taşımıştır.

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