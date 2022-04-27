İbo Show yok mu? İbo Show neden yok? Bu hafta, bu akşam İbo Show yeni bölüm yok mu, günü mü değişti? İbo Show yeni bölüm ne zaman?

Yıllar sonra ekrana dönen İbo Show halkın sevgisini kazandı ve izlenmeye devam ediyor. Her hafta ekrana gele İbo Show bu hafta yayın akışında yer almadı. Peki, İbo Show yeni bölüm ne den yok? İbo Show neden yok? Bu hafta, bu akşam İbo Show yeni bölüm yok mu, günü mü değişti? İbo Show yeni bölüm ne zaman

İBO SHOW NEDEN YOK?

İbo Show, bu hafta Star TV yayın akışında yer almadı ve aynı zamanda da yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Programın resmi sosyal medya hesaplarından henüz konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

27 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

Haberler.com - Gündem