İbo Show saat kaçta bitiyor? İbo Show saat kaçta başlıyor?

İbo Show saat kaçta bitiyor? Televizyon programlarının saat kaçta başlayıp kaçta bittikleri bir sonraki programı veya diziyi bekleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Star TV'de yayınlanan İbo Show saat kaçta bitiyor? İbo Show kaçta bitiyor? İbo Show saat kaçta başlıyor? İbo Show ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

İBO SHOW SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Star TV yayın akışına göre İbo Show saat 20.00'da başlayıp, saat 00.30'da bitmektedir.

İBO SHOWNE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İbo Show her Çarşamba günü saat 20:00'da Star TV'de başlıyor.

İBO SHOW KONUSU NE?

İbo Show, İbrahim Tatlıses tarafından sunulan ve 19 Kasım 1993 tarihinde yayımlanmaya başlayan talk-show programı. İlk sezonu Kanal 6'da yayımlanmış daha sonra TGRT, Star TV, atv, Show TV ve Beyaz TV gibi kanallara geçmiştir. Özellikle, 1990'lı yıllardaki programıyla reyting rekorları kırmıştır ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Olgun Şimşek ve Evrim Akın gibi oyuncular program içinde kısa skeçlerde oynamışlardır. 2010'lu yıllarda HD yayın yapmaya başlamıştır. Program, 13 Mart 2011 tarihinde İbrahim Tatlıses'in yaşadığı olaylardan sonra Beyaz TV'de sona ermiştir. Toplam 18 sezon yayımlandı ve 642. bölümü ile ekranlara veda etti. Programın tüm bölümleri ve programdan kesitler İbrahim Tatlıses'in YouTube kanalı üzerinden yayımlanmaktadır. 9 yıl aradan sonra 31 Ekim 2020'de yeni sezonu ile Star TV'de başlaması planlanan program 30 Ekim 2020'de olan İzmir Depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendi, 14 Kasım 2020 tarihinde Star TV'de tekrar yayımlanmaya başladı ve 26 Haziran 2021'de ekrana gelen 30. bölümü ile sezon finali yaptı. Yeni sezonu, 13 Şubat 2022 tarihinde yayımlanmaya başladı.

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