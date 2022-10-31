İbo Show ne zaman yayınlanacak? İbo Show yılbaşı konukları kim olacak?
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Belarus'ta gerçekleşecek olan İbo Show yılbaşı programı şimdiden merak ediliyor. Birbirinden başarılı, sevilen sanatçıları konuk edecek olan İbo Show heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar ise İbo Show ne zaman yayınlanacak? İbo Show yılbaşı konukları kim olacak? sorularını merak ediyor. İşte İbo Show yılbaşı programı hakkında merak edilenler...
İbo Show ne zaman yayınlanacak? sorusu araştırılıyor. Birçok yıldız sanatçıyı konuk edecek olan İbo Show'a gelecek olan konuklar merak ediliyor. Peki, İbo Show ne zaman yayınlanacak? İbo Show yılbaşı konukları kim olacak?
İBO SHOW NE ZAMAN YAYINLANACAK?
İbo Show yılbaşı programı birçok ünlünün katılımı ile yılbaşı gününde ekranlara gelecek.
İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİM OLACAK?
Belarus'ta yapılacak olan İbo Show yılbaşı programına katılacak sanatçıların isimleri şöyle;
Zara, Volkan Konak, Muazzez Ersoy, Uğur Aslan, İzel-Çelik-Ercan, Serdar Ortaç ve Kutsi.