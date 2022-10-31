İbo Show ne zaman yayınlanacak? İbo Show yılbaşı konukları kim olacak?

Belarus'ta gerçekleşecek olan İbo Show yılbaşı programı şimdiden merak ediliyor. Birbirinden başarılı, sevilen sanatçıları konuk edecek olan İbo Show heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar ise İbo Show ne zaman yayınlanacak? İbo Show yılbaşı konukları kim olacak? sorularını merak ediyor. İşte İbo Show yılbaşı programı hakkında merak edilenler...