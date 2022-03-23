İbo Show ne zaman saat, kaçta? İbo Show konukları kim?

Yıllar sonra ekranlara dönen İbo Show her bölümü ile ekranları renklendiriyor. Bugün de yeni bölümü ile ekrana gelecek olan İbo Show hakkında İbo Show ne zaman başlayacak? İbo Show ilk konukları kimler? İbo Show hangi kanalda başlayacak? İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi konular araştırılıyor.

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İbo Show bugün yeni bölümü ile ekranda olacak.

İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI KİM?

İbo Show'un bugünkü konukları:

Mahmut Tuncer

Latif Doğan

Ceylan

Yağız

Uğur Karakuş

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