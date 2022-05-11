İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi gün? İbo Show bugün mü?

Ekranların sevilen programı İbo Show bugün yeni bölümüyle başlıyor. Normalde Pazar günleri ekrana gelen İbo Show programı için izleyiciler, İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi gün merak etti. Peki, İbo Show bugün mü? İbo Show ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İbo Show önceleri Pazar günleri ekrana geliyordu. Artık Pazar günleri Çok Güzel Hareketler 2 programı olacağı için İbo Show'un da günü değiştirilmiş oldu. İbo Show yeni günüyle Çarşamba ekranlara geliyor.

İBO SHOW HAKKINDA

İbrahim Tatlıses tarafından sunulmaktadır. Programda komedi skeçleri, ünlüler, müzisyenler ve garip hikâyesi olan insanlar konuk olur. Programın açılışı İbo Show jeneriğiyle açılır. İbrahim Tatlıses şarkılarından birisiyle stüdyoya girer. Şarkı bittikten sonra stüdyoya skeç oynayan oyunculardan birisi girer. İbrahim Tatlıses te bazı oyunlarda skece dahil olur. Skeç bittikten sonra İbrahim Tatlıses seyirciler ile konuşur. Ardından konukları çağırır. Konuklarla muhabbet eder, bazı anlarda seyircilerle de konuşur. Programın bazı bölümlerinde konuk müzisyenler kendi parçalarından söylerler. Programın bazı yerlerinde skeç oyuncuları tekrar oynarlar. Program ortalarında ya da program sonlarında dansözler de programa çıkıp performans sergilemektedirler. Programa genellikle dönemin popüler sanatçıları katılmaktadır.

18 yıl süren programda sezonlara göre bazı formatlarda da değişiklikler olmuştur. Programın 2004-2005 sezonu arasında yaz gösterileri de olmuştur. Büyük ilgi gördükten sonra bu sezonlardan sonra da yaz formatları da yapılmıştır. 12. sezonda eski programların olduğu bölümlerden kesitler gösterilmiştir. Sonraki sezonlarda da bazı programlarda gösterilmiştir. Yılbaşı ve benzeri özel programlar da yapılmıştır. Programda Olgun Şimşek ve Evrim Akın gibi isimler skeçlerde oynamışlardır. Programın sonunda İbrahim Tatlıses'in bir parçasıyla birlikte programda emeği geçenlerin ve sponsorların isimleri geçiyordu.

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