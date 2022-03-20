İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, hangi kanalda? İbo Show hangi günler yayınlanıyor? Star TV yayın akışı!

İbo Show ne zaman sorusu İbo Show izleyicileri tarafından merak ediliyor. İbrahim Tatlıses'in sunumunda, konuklarıyla gerçekleştirdiği program büyük bir izleyici kitlesine sahip. Yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show, 9 yıllık aradan sonra Star TV'de yeniden ekrana geliyor. Peki, İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, hangi kanalda? İbo Show saat kaçta? İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, hangi kanalda? İbo Show hangi günler yayınlanıyor? İşte detaylar haberimizde...

İBO SHOW NE ZAMAN?

Son olarak 13 Mart 2022 tarihinde yine Star TV'de yeni bölümü ile ekrana gelen programın ardından yeni bölümleri merak konusu oldu. İbo Show'un her Pazar Star TV ekranlarında yayınlanacağı açıklanmıştı fakat gününün değiştiği ve Çarşamba gününe alındığı açıklandı. İbo Show yeni bölümü Çarşamba akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.

20 Mart Star TV yayın akışı:

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:15 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİM OLACAK?

Mahmut Tuncer

Latif Doğan

Ceylan

Yağız

Uğur Karakuş

İBO SHOW HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

İbo Show'un her hafta Çarşamba 20.00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

İBO SHOW BİTTİ Mİ?



İbo Show'un yeni bölümleri artık Çarşamba günleri saat 20.00'da başlayacak. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile Star TV'de Pazar akşamı yayınlanmıştı. Fakat yeni bölümü bugün ekrana gelmedi.

İBO SHOW YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İBO SHOW NEDİR?

İbo Show, İbrahim Tatlıses tarafından sunulan ve 19 Kasım 1993 tarihinde yayımlanmaya başlayan talk-show programı. İlk sezonu Kanal 6'da yayımlanmış daha sonra TGRT, Star TV, atv, Show TV ve Beyaz TV gibi kanallara geçmiştir. Özellikle, 1990'lı yıllardaki programıyla reyting rekorları kırmıştır ve izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Olgun Şimşek ve Evrim Akın gibi oyuncular program içinde kısa skeçlerde oynamışlardır. 2010'lu yıllarda HD yayın yapmaya başlamıştır. Program, 13 Mart 2011 tarihinde İbrahim Tatlıses'in yaşadığı olaylardan sonra Beyaz TV'de sona ermiştir. Toplam 18 sezon yayımlandı ve 642. bölümü ile ekranlara veda etti. Programın tüm bölümleri ve programdan kesitler İbrahim Tatlıses'in YouTube kanalı üzerinden yayımlanmaktadır. 9 yıl aradan sonra 31 Ekim 2020'de yeni sezonu ile Star TV'de başlaması planlanan program 30 Ekim 2020'de olan İzmir Depremi nedeniyle ileri tarihe ertelendi, 14 Kasım 2020 tarihinde Star TV'de tekrar yayımlanmaya başladı. Fakat program 1 sezon yayımlandı ve 26 Haziran 2021'de ekrana gelen 30. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara veda etti. Son olarak 31 Aralık 2021 tarihinde yine Star TV'de "Yılbaşı Özel" bölümü ile ekrana gelen program, toplam 19 yıl yayımlandı ve 673. bölümü ile yayın hayatı sona erdi.

İBO SHOW FORMATI NEDİR?

İbrahim Tatlıses tarafından sunulmaktadır. Programda komedi skeçleri, ünlüler, müzisyenler ve garip hikâyesi olan insanlar konuk olur. Programın açılışı İbo Show jeneriğiyle açılır. İbrahim Tatlıses şarkılarından birisiyle stüdyoya girer. Şarkı bittikten sonra stüdyoya skeç oynayan oyunculardan birisi girer. İbrahim Tatlıses te bazı oyunlarda skece dahil olur. Skeç bittikten sonra İbrahim Tatlıses seyirciler ile konuşur. Ardından konukları çağırır. Konuklarla muhabbet eder, bazı anlarda seyircilerle de konuşur. Programın bazı bölümlerinde konuk müzisyenler kendi parçalarından söylerler. Programın bazı yerlerinde skeç oyuncuları tekrar oynarlar. Program ortalarında ya da program sonlarında dansözler de programa çıkıp performans sergilemektedirler. Programa genellikle dönemin popüler sanatçıları katılmaktadır.

18 yıl süren programda sezonlara göre bazı formatlarda da değişiklikler olmuştur. Programın 2004-2005 sezonu arasında yaz gösterileri de olmuştur. Büyük ilgi gördükten sonra bu sezonlardan sonra da yaz formatları da yapılmıştır. 12. sezonda eski programların olduğu bölümlerden kesitler gösterilmiştir. Sonraki sezonlarda da bazı programlarda gösterilmiştir. Yılbaşı ve benzeri özel programlar da yapılmıştır. Programda Olgun Şimşek ve Evrim Akın gibi isimler skeçlerde oynamışlardır. Programın sonunda İbrahim Tatlıses'in bir parçasıyla birlikte programda emeği geçenlerin ve sponsorların isimleri geçiyordu.

İBO SHOW PROGRAM GEÇMİŞİ

1993-2006 YILLARI

İbo Show ilk olarak 19 Kasım 1993 tarihinde Kanal 6'da yayına başladı. Programın ilk konukları Ebru Gündeş ve Selami Şahin idi. Programın ilk sezonunda İbrahim Dizlek ve Aydemir Akbaş sanatçıları taklit ederek yer alıyordu. İlk sezonu Haziran 1994'e kadar devam eden programın ikinci sezonu Eylül 1994'te başladı ve program Star TV'ye geçti. İki sezon burada devam eden programa dönemin popüler sanatçıları da konuk oldu. 1995-1996 sezonunda, Olgun Şimşek programda oynadığı skeçlerle yer aldı. Eylül 1996'da program dördüncü sezonu başladı ve TGRT'ye geçti. Daha sonra Eylül 1997'de programın beşinci sezonu başladı ve Atv'ye geçti Stüdyo için yeni dekor yapıldı. Bu kanalda iken program reyting rekorları kırdı. Oyuncular ve çeşitli sanatçılar programa konuk olmaya devam etti. İbo Show ilk başladığı yıllarda sanat hikâyesinde camiasının kötü yorumlarına maruz kalmıştı. Programın tutmayacağı ve izlenilmeyeceği söylenildi. Fakat program halk tarafından sevildi ve olumlu tepkiler aldı. Program her hafta reyting rekorları kırdı. Milenyumun ilk programı 1 Ocak 2000 tarihinde yayınlanmıştır. Programın açılışını Evrim Akın yapmıştır. Yedinci sezonun ilk konukları Meltem Cumbul ve Ümit Besen, Ebru Yaşar ve Günel olmuştur. 2000 yılında ayrıca dışarıdaki halka da sorular sorulmuştur. 2000'li yıllarda da büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilmiştir. 2003 yılında Show TV'de "Tek Tek İbo Show" adıyla yayımlanmıştır. İbrahim Tatlıses, 2004 yılının yaz ayında bir farklılık yaparak Bodrum'da program yapmıştır. Yaz aylarındaki bu format izleyici tarafından yoğun talep görünce iki sezon daha sürmüştür.

2007-2010 YILLARI

2000'li yılların sonunda da dönemin popüler sanatçılarını konuk etmeye devam etmiştir. 2009 yılında Star TV'ye geçen program burada 1 sezon yayımlandıktan sonra, 2010-2011 sezonunda Beyaz TV'ye geçti ve burada 13 Mart 2011 tarihinde sona erdi. İbrahim Tatlıses 14 Mart 2011 tarihinde Deniz Seki ve Kutsi'nin konuk olduğu programın çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı. Doktorlar tarafından yapılan resmî açıklama şöyleydi; "Sanatçının hayatî tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az." Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır. Gri Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastin bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır.

İki hafta boyunca Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarılmıştır, böylece hayati tehlikesi ortadan kalkmıştır. 6 Nisan 2011 tarihi itibarı ile ailesi tedavilerin Almanya'da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürmüşlerdir. Bu olay sonrasında program final olmuştur.

2020-2021 YILLARI

İbo Show 9 yıl aradan sonra Star TV'de 14 Kasım 2020 tarihinde yeniden yayımlanmaya başladı.[3] İlk bölümü 31 Ekim Cumartesi günü yayınlanması beklenen İbo Show, İzmir'de meydana gelen depremden ötürü iki hafta yayınlanmadı. İlk bölümde Sibel Can, Şafak Sezer, Kutsi, Deniz Seki ve Aydemir Akbaş; ikinci bölümde Hülya Avşar, Kubat, Olgun Şimşek ve Demet Akbağ; üçüncü bölümde Kibariye, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici; dördüncü bölümde Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Gonca Vuslateri ve Ümit Besen; beşinci bölümde Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Mustafa Üstündağ ve Nilgün Belgün; altıncı bölümde Oktay Kaynarca, Neşe Zara, Oya Başar ve Yılmaz Vural; yedinci bölümde Okan Bayülgen, Coşkun Sabah, Linet ve Saba Tümer; yılbaşı bölümünde ise Hande Yener, Serdar Ortaç, Seda Sayan, Bülent Ersoy ve Şafak Sezer konuk olmuştur. Serdar Ortaç, Güllü ve Şafak Sezer yılbaşı bölümüyle birlikte bir sezonda iki kez İbo Show'a konuk olmuştur.

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