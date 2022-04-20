İbo Show bu haftaki konukları kim, 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelen İbo Show'a her hafta birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan program bu hafta da yeni bölümü ile saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, İbo Show konukları kimler? 20 Nisan 2022 İbo Show konukları kimler, bu hafta konuk olacak isimler kimlerdir? İşte detaylar haberimizde...

20 NİSAN İBO SHOW KONUKLARI KİM?

İbo Show konukları yayınlanan tanıtım ile açıklandı. Star TV yayın akışına göre 20:00'de başlayacak olan İbo Show konukları arasında Hüseyin Kağıt, Ankaralı Turgut, Ayşe Dinçer ve Ankaralı Coşkun yer alıyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu program Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

İBO SHOW KONUKLARI KİM?

- Hüseyin Kağıt

- Ankaralı Turgut

- Ayşe Dinçer

- Ankaralı Coşkun

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