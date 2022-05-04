İbo Show konukları kim? 4 Mayıs İbo Show bu akşamki konukları kim? Bu hafta İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show yeni bölüm fragman izle!

İbo Show bu haftaki konukları kim, 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelen İbo Show'a her hafta birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan program bu hafta da yeni bölümü ile saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, 4 Mayıs İbo Show konukları kimler? Bu akşam İbo Show'da kimler var? Bu hafta İbo Show'da hangi konuklar var? 4 Mayıs İbo Show konukları kimler? İbo Şov konukları kim? İbo Show fragman izle! İşte detaylar haberimizde...

4 MAYIS İBO SHOW KONUKLARI KİM?

İbo Show konukları yayınlanan tanıtım ile açıklandı. Star TV yayın akışına göre 20:00'de başlayacak olan İbo Show konukları arasında Hülya Avşar, Gonca Vuslateri, Dilan Çıtak Tatlıses ve Ekin Uzunlar yer alıyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu program Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

İBO SHOW KONUKLARI KİM?

Hülya Avşar

Gonca Vuslateri

Dilan Çıtak Tatlıses

Ekin Uzunlar

İBO SHOW KONUKLARI 4 MAYIS 2022

Hülya Avşar

Gonca Vuslateri

Dilan Çıtak Tatlıses

Ekin Uzunlar

İBO SHOW YENİ BÖLÜM 41. BÖLÜM FRAGMANI

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