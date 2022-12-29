31 Aralık'ta Star TV ekranlarında yayınlanacak olan İbo Show Yılbaşı Özel'in fragmanı yayınlandı. Programın konukları ise merak edildi. Seyircilerin heyecanla beklediği programın detayları ise haberimizde yer alıyor. Peki, İbo Show konukları kim? 2023 Yılbaşı İbo Show konukları kim, kimler katıldı?

İmparator İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show Yılbaşı Özel'in merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Yılbaşı gecesi izleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatmaya hazırlanan programın konukları dikkat çekti. Peki, İbo Show konukları kim? 2023 Yılbaşı İbo Show konukları kim, kimler katıldı?

İBO SHOW KONUKLARI KİM?

İbo Show Yılbaşı Özel'in konukları arasında Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Cengiz Kurtoğlu, Latif Doğan, Şafak Sezer, İrem Derici, Mahmut Tuncer, Özgür Alter, Dilan Çıtak ve Didem bulunuyor. Ünlü isimler şarkılarıyla müzik ziyareti verirken Didem de dansıyla kendine hayran bırakacak. Fragmanda Sinan Akçıl'ın İbo Show için yaptığı şarkı dikkat çekerken kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i kendi annesine benzeten Tatlıses, gözyaşlarını tutamıyor.