11 Mayıs İbo Show konukları kim? İbo Show bu akşamki konukları kim? Bu hafta İbo Show'da hangi konuklar var? İbo Show yeni bölüm fragman izle!

İbo Show bu haftaki konukları kim, 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara gelen İbo Show'a her hafta birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Her hafta Çarşamba akşamları yayınlanan program bu hafta da yeni bölümü ile saat 20:00'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, 11 Mayıs İbo Show konukları kimler? Bu akşam İbo Show'da kimler var? Bu hafta İbo Show'da hangi konuklar var? 11 Mayıs İbo Show konukları kimler? İbo Şov konukları kim? İbo Show fragman izle! İşte detaylar haberimizde...

11 MAYIS İBO SHOW KONUKLARI KİM?

İbo Show konukları yayınlanan tanıtım ile açıklandı. Star TV yayın akışına göre 20:00'de başlayacak olan İbo Show konukları arasında Ender Balkır, Şahap Akagün, Taylan Özgür Ölmez, İsmail Altunsaray, Aşık Maksut Feryadi ve Mustafa Üstündağ yer alıyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu program Çarşamba akşamı ekrana gelecek.

İBO SHOW KONUKLARI KİM?

Ender Balkır

Şahap Akagün

Taylan Özgür Ölmez

İsmail Altunsaray

Aşık Maksut Feryadi

Mustafa Üstündağ

İBO SHOW KONUKLARI 11 MAYIS 2022

Ender Balkır

Şahap Akagün

Taylan Özgür Ölmez

İsmail Altunsaray

Aşık Maksut Feryadi

Mustafa Üstündağ

İBO SHOW YENİ BÖLÜM 42. BÖLÜM FRAGMANI

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