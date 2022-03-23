Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran Uğur Karakuş sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu Uğur Karakuş kimdir? Uğur Karakuş kaç yaşında nereli?

1 Ağustos 1978 yılında İstanbul 'da doğan, 43 yaşında olan Türk müzisyen, bestekar Uğur Karakuş, Eğitim hayatına Kasımpaşa Cezayirli Gazihasanpaşa ilkokulunda başlamıştır. Karakuş, ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesinde Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda okumuştur.

Kariyerine ilkokul yıllarında bağlama ile tanışarak başlayan Uğur Karakuş, halk müziği ile içli dışlı olmaya başladı. Müzisyen bir babanın oğlu olarak yaşamını sürdüren sanatçı, ortaöğrenim yıllarında konservatuara başlayıp tam anlamıyla profesyonel müzik hayatı sürdürmeye devam etti. Çoğu düğün salonu, restaurant ve barlarda şarkılar seslendirerek hayatına devam eden müzisyen, lise eğitiminin ardından sahne yaşantısına ara verip bestekarlık ve müzik yönetmenliğine geçti.