Gösterdiği performans ve dikkat çekici yorumları ile İbo Show'a damga vuran İsmail YK sosyal medyada da gündem oldu. Peki, İbo Show konuğu İsmail YK kimdir? İsmail YK kaç yaşında nereli?

Doğum tarihi: 5 Temmuz 1978

43 yaşında

Hamm, Almanya

İsmail YK ya da gerçek ismiyle İsmail Yurtseven (d. 5 Temmuz 1978, Hamm) Türk pop müzik şarkıcısı ve şarkı yazarı. 2006 yılında çıkan Bombabomba.com başlıklı albümü, Türkiye'de yılın en çok satan albümü oldu.

Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solistidir. 1978 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında sabah 05.00'te Almanya, Hamm'da dünyaya gelmiştir. 7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıkmaya başlamıştır. Yurtseven Kardeşler olarak 1985 ve 1987 yıllarında 2 amatör albüm çıkarmışlardır. 1988 yılında ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" adlı programa davet edilmiştir. 13 yaşında tam olarak sahne hayatına başlamış ve 1995 yılında ise profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Alişan, Seda Sayan, Kibariye, Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste vermiş, albümlerinde aranje ve müzik yönetmenliği yapmıştır. Konservatuvarda piyano ve gitar mezunudur.

Diskografisi

Albümleri

Şappur Şuppur (2004) - Türkiye satış 1.250.000

Bombabomba.com (2006) - Türkiye satış: 600.000

Bas Gaza (2008) - Türkiye satış: 450.000

Haydi Bastır (2009) - Türkiye satış: 1.500.000

Psikopat (2011) - Türkiye satış: 150.000

Metropol (2012) - Türkiye satış: 100.000

Kıyamet (2015)

Tansiyon (2018